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Бродхерст может заработать 84 млн рублей с учетом бонусов в «Амуре» («СЭ»)

Алекс Бродхерст может заработать 84 миллиона рублей в «Амуре».

Выяснилось, сколько американец Бродхерст будет получать в "Амуре"
© Sports.ru

Сегодня хабаровский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с американским нападающим.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей. С учетом бонусов Бродхерст может получить до 84 миллионов.

В минувшем сезоне форвард провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.

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