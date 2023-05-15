Выяснилось, сколько американец Бродхерст будет получать в "Амуре"

Алекс Бродхерст может заработать 84 миллиона рублей в «Амуре».

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Сегодня хабаровский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с американским нападающим.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей. С учетом бонусов Бродхерст может получить до 84 миллионов.