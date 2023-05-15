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Депутат Терюшков сравнил чемпионат мира по хоккею с Евровидением и коронацией Карла III

Депутат Государственной думы Роман Терюшков раскритиковал показ чемпионата мира — 2023 по хоккею на территории России.

Депутат сравнил чемпионат мира по хоккею с Евровидением и коронацией Карла III
© РИА Новости

Турнир проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере.

«Сомнительно платить немалые деньги для широкого освещения мероприятий, организованных политическими врагами России. Показ чемпионата мира, куда нас не позвали, равносилен показу коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве, куда не был приглашен наш президент Владимир Путин.

Есть еще вариант показать Евровидение, приветствующее извращенцев и фриков, куда Россия также не стремится. Ни Евровидения, ни коронации по центральным каналам я не видел. А ЧМ по хоккею разве кто-то решился показывать? «Матч ТВ»? Смело. И неосмотрительно», — приводит слова депутата Legalbet.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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