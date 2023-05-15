Депутат сравнил чемпионат мира по хоккею с Евровидением и коронацией Карла III

Есть еще вариант показать Евровидение, приветствующее извращенцев и фриков, куда Россия также не стремится. Ни Евровидения, ни коронации по центральным каналам я не видел. А ЧМ по хоккею разве кто-то решился показывать? «Матч ТВ»? Смело. И неосмотрительно», — приводит слова депутата Legalbet.