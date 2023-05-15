Капитан ХК "Флорида Пантерз" расхвалил вратаря Бобровского

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал выступление вратаря команды Сергея Бобровского в последней игре серии с «Торонто» (2:3 ОТ, 1-4) во втором раунде плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Боб снова был невероятен. Он дал нам шанс», — приводит слова Баркова The Hockey News.

В пятом матче серии с «Торонто» российский вратарь отразил 50 бросков. Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству сейвов в матчах, в которых существовала потенциальная вероятность выиграть серию. Предыдущий рекорд принадлежал Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил в таком матче 39 спасений.