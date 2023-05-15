Вратарь "Авангарда" может вернуться в Америку

Голкипер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Василий Демченко рассчитывает вернуться в Северную Америку, если получит конкретное предложение. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.
"Северную Америку для себя не закрыл. Но только если будет конкретный вариант - чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее", - сказал Демченко.
"Во время игры за "Лаваль" мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок. Сожалений о поездке нет никаких, на 99 процентов доволен ей. Я мог остаться в "Лавале" еще на год, но мне предлагали односторонний контракт АХЛ (соглашение, по которому игрок не может сыграть в Национальной хоккейной лиге, так как права на него принадлежат фарм-клубу - прим. ТАСС)", - добавил он.
В 2020 году Демченко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Он провел 4 матча за "Лаваль" - фарм-клуб "Монреаля" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Демченко 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. Помимо "Авангарда" Демченко выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург".