Вратарь "Авангарда" может вернуться в Америку

"Северную Америку для себя не закрыл. Но только если будет конкретный вариант - чтобы поехать и играть, а не сидеть на вторых-третьих ролях. Если появится такая возможность, то я не откажусь от нее", - сказал Демченко.



"Во время игры за "Лаваль" мне нравилось, как со мной работают. Да, я играл мало, но чувствовал пользу от тренировок. Сожалений о поездке нет никаких, на 99 процентов доволен ей. Я мог остаться в "Лавале" еще на год, но мне предлагали односторонний контракт АХЛ (соглашение, по которому игрок не может сыграть в Национальной хоккейной лиге, так как права на него принадлежат фарм-клубу - прим. ТАСС)", - добавил он.