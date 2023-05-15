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Латвия сенсационно обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Хозяева турнира смогли победить после двух поражений на старте.

Латвия сенсационно обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
© globallookpress.com

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Латвии сенсационно обыграла команду Чехии.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу прибалтов, в составе которых отличились Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс и Оскарс Цибульскис.

Чехи ответили точными бросками Давида Немечека, Доминика Кубалика и Михала Кемпны.

Латвия одержала первую победу на турнире после двух поражений на старте и, набрав два очка, поднялась на шестое место в группе В.

Чехия, напротив, после двух стартовых викторий потерпела первое поражение и с семью очками занимают вторую строчку в турнирной таблице.

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