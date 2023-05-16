Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли

В полуфиналах Кубка Стэнли осталось четыре россиянина – по одному в каждой команде: Сергей Бобровский («Флорида»), Пётр Кочетков («Каролина»), Евгений Дадонов («Даллас») и Иван Барбашёв («Вегас»).

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По ходу регулярного чемпионата «Каролина» осталась без российского нападающего Андрея Свечникова, который из-за травмы выбыл до конца сезона. В конце регулярки за «Вегас» играл Павел Дорофеев, форвард не выходил на лёд в плей-офф.

Восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли. Последний раз представитель страны оставался без трофея в 2015 году, когда победил «Чикаго».

В финале Восточной конференции встретятся «Каролина» и «Флорида», которая заняла восьмое место по итогам регулярного чемпионата. В финале Запада сойдутся «Вегас» и «Даллас».