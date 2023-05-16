$79.10+1.9086.09+1.84

Роман Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал удаление, которое он получил за две минуты до окончания матча с Беларусью (2:3). Специалист получил наказание за неспортивное поведение.

Ротенберг объяснил причину удаления в матче с Беларусью
© Чемпионат.com

«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идет хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали. Нам нужно просто убрать свои ошибки, не сетовать на судейство и выиграть с явным преимуществом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

В рамках Большого тура Сборной команды встретились между собой шесть раз, в пяти случаях победу одерживала команда Ротенберга. На счету Беларуси победа в очном матче на турнире в Казахстане. Сегодня, 16 мая, сборные «России 25» и Беларуси встретятся вновь, в последний раз по ходу этого турне. Встреча начнётся в 19:10 мск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий