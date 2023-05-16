Ротенберг объяснил причину удаления в матче с Беларусью

«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идет хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали. Нам нужно просто убрать свои ошибки, не сетовать на судейство и выиграть с явным преимуществом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.