РУСАДА с февраля протестировало 17 хоккеистов "Толпара", замешанного в допинговом скандале

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с февраля по апрель протестировало 17 игроков клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар", оказавшегося в центре допингового скандала. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со вторника.

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7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила ТАСС, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара", который входит в систему уфимского "Салавата Юлаева", был найден мельдоний.

По информации ТАСС, за последние три месяца РУСАДА были проверены на допинг вратари Владлен Кибо и Ярослав Мозговой, не сыгравший в минувшем сезоне за "Толпар" ни одного матча, защитники Александр Комаров, Василий Шумилов, Александр Устюжанин, Михаил Зятьков и Динис Кадыров, нападающие Михаил Переседов, Филипп Пермяков, Семен Рубцов, Марсель Шайхутдинов, Даниил Соколов, Булат Ахсянов, Марк Андреев, Матвей Бабенко (дважды), Эрик Галиев и Артем Горшков.

Гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов считает, что употребление запрещенного мельдония игроками не было преднамеренным.