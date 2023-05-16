"Спартак" подписал контракт с нападающим Бурмистровым

Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил соглашение с российским нападающим Александром Бурмистровым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной команды.
Контракт с форвардом рассчитан на один год.
Бурмистрову 31 год, в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он выступал за казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.
Нападающий является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2016 года в составе сборной России.