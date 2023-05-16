"Спартак" подписал контракт с нападающим Бурмистровым

Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил соглашение с российским нападающим Александром Бурмистровым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной команды.

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Контракт с форвардом рассчитан на один год.

Бурмистрову 31 год, в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он выступал за казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.