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"Спартак" подписал контракт с чемпионом мира по хоккею 2014 года Александром Бурмистровым

Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил соглашение с российским нападающим Александром Бурмистровым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной команды.

"Спартак" подписал контракт с нападающим Бурмистровым
© РИА Новости

Контракт с форвардом рассчитан на один год.

Бурмистрову 31 год, в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он выступал за казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". В составе "Ак Барса" он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.

Нападающий является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2016 года в составе сборной России.

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