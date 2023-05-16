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Роман Ротенберг: вся страна смотрит нашу суперсерию с Беларусью, рейтинги бьют рекорды

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о суперсерии с командой Беларуси.

Ротенберг: вся страна смотрит нашу суперсерию с Беларусью
© Чемпионат.com

«Есть ли в планах провести турнир со сборными России, Казахстана и Беларуси в Минске? Надеюсь, да. Чем больше игр, тем лучше. Хоккей всех радует. Многие до турне писали, что оно не нужно. Сейчас вся страна смотрит за нашей суперсерией. Мне многие болельщики пишут, что мы здорово играем, что замечательная атмосфера на всех аренах. Везде полные трибуны! Телевизионные рейтинги бьют рекорды! Вся страна заговорила о наших хоккеистах, хоккеистах сборной Беларуси.

Я вижу, что и у вас это обсуждается. Когда мы нужны, когда о нас пишут, а болельщики ходят на игры – это же здорово! Для этого мы и работаем. Я считаю, большой успех, что мы смогли организовать эту суперсерию, сыграли в Казахстане. Очень тяжело, что было много перелетов. Для хоккеиста это тяжелее, чем Олимпиада или чемпионат мира: нет времени для восстановление. Тяжело идеально выстроить для этого инфраструктуру, поэтому обе команды – это просто герои. Видно, что коллективы уже на пределе, но они бьются. Что касается будущего, то чем больше будет турниров, тем лучше для всех», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

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