В «Динамо» объяснили причины расторжения контракта с нападающим Лильей

«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в «Динамо» стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе.Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Якоб Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами.