«Торонто» заключил контракт новичка с 20-летним российским вратарем

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 20-летним российским голкипером Вячеславом Пексой. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит более $ 850 тысяч. Контракт начнёт действовать со следующего сезона.

Пекса был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году в шестом раунде под общим 185 номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Барс» во Всероссийской хоккейной лиге, где в 40 матчах регулярного чемпионата одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.