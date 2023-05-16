$79.98+0.8887.16+1.08

«Торонто» заключил контракт новичка с 20-летним российским голкипером

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 20-летним российским голкипером Вячеславом Пексой. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит более $ 850 тысяч. Контракт начнёт действовать со следующего сезона.

«Торонто» заключил контракт новичка с 20-летним российским вратарем
© Чемпионат.com

Пекса был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году в шестом раунде под общим 185 номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Барс» во Всероссийской хоккейной лиге, где в 40 матчах регулярного чемпионата одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» в розыгрыше Кубка Стэнли в первом раунде был сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). В полуфинальной серии Восточной конференции «кленовые листья» уступили «Флориде Пантерз» (1-4).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий