Фетисов возмущен тем, что в России показывают ЧМ-2023

«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущен, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал, и зачем это надо.