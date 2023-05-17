Хоккеист СКА Мичков рассказал, в каком клубе НХЛ хотел бы оказаться после драфта

«Неважно, кто выберет – какая команда. Важно то, что ты должен прогрессировать с каждым годом, постоянно показывая свой лучший хоккей. Никогда нельзя стоять на месте. Моя главная задача – двигаться только вперед. В «Вашингтон»? Да, это было бы классно. Но не все от меня зависит. Как судьба распорядится, так и будет. Просто надо быть ко всему готовым», — передает слова Мичкова «Матч ТВ».