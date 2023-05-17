Хоккеист СКА Мичков рассказал, в каком клубе НХЛ хотел бы оказаться после драфта
Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков рассказал, в каком бы клубе хотел оказаться после драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Неважно, кто выберет – какая команда. Важно то, что ты должен прогрессировать с каждым годом, постоянно показывая свой лучший хоккей. Никогда нельзя стоять на месте. Моя главная задача – двигаться только вперед. В «Вашингтон»? Да, это было бы классно. Но не все от меня зависит. Как судьба распорядится, так и будет. Просто надо быть ко всему готовым», — передает слова Мичкова «Матч ТВ».
61-й Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США).
Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он провел за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.
По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах. По ходу сезона команда поменяла трех тренеров. Стоит отметить, что последний раз сочинцы выходили в плей-офф турнира в сезоне 2019 года.