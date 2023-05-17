$79.98+0.8887.16+1.08

Губерниев ответил на критику показа чемпионата мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова некоторых хоккейных специалистов, которые с негативом относятся к показу чемпионата мира.

Губерниев заступился за ЧМ по хоккею
© Чемпионат.com

«Всякий спорт – это хорошо. Мы показывали Лигу чемпионов, там наших клубов нет. Что, её не показывать? Федерация хоккея старается вернуться на международную арену. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит.

Я не вижу ничего криминального, что у нас показывают чемпионат мира по хоккею. Кто не хочет, тот может не смотреть. Голосуйте кнопкой. Какие проблемы?», – приводит слова Губерниева РБ Спорт».

Групповые матчи чемпионата проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий