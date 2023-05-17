Губерниев заступился за ЧМ по хоккею

«Всякий спорт – это хорошо. Мы показывали Лигу чемпионов, там наших клубов нет. Что, её не показывать? Федерация хоккея старается вернуться на международную арену. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит.