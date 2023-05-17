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Гимаев рассказал, кого считает лучшим тренером сезона-2022/2023 в КХЛ

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал, кого считает лучшим тренером сезона-2022/2023 в КХЛ. На приз претендуют Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).

Экс-защитник Гимаев рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в КХЛ
© Чемпионат.com

«Здесь борьба между Фёдоровым и Ларионовым. Сергей Викторович во второй раз за два года выиграл Кубок, но в прошлом году он всё-таки уже брал эту награду. Ларионов привил новую философию – если честно, до начала сезона я думал, что с таким составом «Торпедо» будет тяжело в плей-офф попасть. Все видели, как ярко команда провела регулярку, какой стиль игры использовала, вышла во второй раунд плей-офф. Я бы выбрал Ларионова, потому что хочется, чтобы было больше тренеров с такой философией в лиге», — сказал Гимаев в интервью КХЛ.

Напомним, вручение призов и закрытие сезона состоится 18 мая.

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