Российский защитник «Калгари» в грубой форме описал невыход команды в плей-офф НХЛ

Хоккеист «Калгари» Задоров словами «все обосрались» описал невыход команды в плей-офф НХЛ
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров объяснил, почему в этом сезоне его команде не удалось выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Команда не попала в плей-офф. Значит, я мог лучше сыграть. И другие могли. Не буду себя выделять, что хорошо сыграл. Мы все были в этой лодке, мы все обосрались и не попали в плей-офф. Хотя перед сезоном мы были одними из фаворитов на кубок, но в итоге ничего не получилось.
Думаю, ключевое поражение — это дома «Чикаго». Именно поэтому в плей-офф не попали. 17 поражений в овертайме — это о многом говорит. Мы проиграли матчи, которые должны были брать», — передает слова Задорова Sport24.
«Калгари» занял девятое место в Западной конференции. От «Виннипега», занявшего восьмую строчку и попавшего в плей-офф НХЛ, команду отделяло два очка.
Сейчас в плей-офф прошли полуфинальные матчи. Так в паре «Даллас»-«Сиэтл» дальше прошли «звезды», в седьмом решающем матче одержав победу со счетом 2:1. «Вегас» по итогам шести матчей одолел «Эдмонтон» 4:2 в серии.