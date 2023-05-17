Российский защитник «Калгари» в грубой форме описал невыход команды в плей-офф НХЛ

«Команда не попала в плей-офф. Значит, я мог лучше сыграть. И другие могли. Не буду себя выделять, что хорошо сыграл. Мы все были в этой лодке, мы все обосрались и не попали в плей-офф. Хотя перед сезоном мы были одними из фаворитов на кубок, но в итоге ничего не получилось.