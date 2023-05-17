США предупреждали своих хоккеистов о рисках выступления в России

«14 американских хоккеистов играли в российских командах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023.

Представитель USA Hockey сообщил, что прошлой осенью Федерация хоккея США получила запрос от правительства страны с просьбой предупредить игроков о рисках выступлений в России и связаться с ними по этому вопросу», — сказано в статье.