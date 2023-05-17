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США предупреждали своих хоккеистов о рисках выступления в России

Правительство США через Федерацию хоккея страны довело до американских хоккеистов информацию о рисках выступления в России, сообщает The Wall Street Journal.

США предупреждали своих хоккеистов о рисках выступления в России
© ПЛОТНИКОВА МАРИЯ, «ЧЕМПИОНАТ»

«14 американских хоккеистов играли в российских командах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023.
Представитель USA Hockey сообщил, что прошлой осенью Федерация хоккея США получила запрос от правительства страны с просьбой предупредить игроков о рисках выступлений в России и связаться с ними по этому вопросу», — сказано в статье.

Напомним, в конце сентября 2022 года посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из Российской Федерации. После этого пресс-служба Континентальной хоккейной лиги выступила с заявлением.

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