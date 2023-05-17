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Алистров и Сапего в результате обмена перешли из минского «Динамо» в СКА

Руководство минского «Динамо» и питерского СКА договорились об обмене, сообщает пресс-служба «зубров». В СКА перешли права на двух хоккеистов: Сергея Сапего и Владимира Алистрова. Взамен «Динамо» получило права на Александра Волкова, а также денежную компенсацию.

Алистров и Сапего в результате обмена перешли из минского «Динамо» в СКА
©  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Защитник Сапего в сезоне-2021/2022 дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо». Суммарно в КХЛ игрок обороны провёл 108 матчей, в которых набрал 29 (7+22) очков.

Нападающий Алистров провёл три сезона в минском «Динамо». За 162 сыгранные встречи в КХЛ игрок обороны набрал 49 (23+26) очков.

Форвард Александр Волков в минувшем сезоне за СКА сыграл в регулярке 58 матчей, набрав 25 (14+11) очков. В плей-офф на счету Александра 11 игр и 5 (3+2) баллов, показатель полезности «+2». Нападающий также играл в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг» (в 2020-м выиграл Кубок Стэнли), «Анахайм Дакс».

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