«Салават Юлаев» три месяца не платит игрокам зарплату

Уфимцы не могут регистрировать новых игроков.

© Championat.com

Уфимский «Салават Юлаев» имеет трёхмесячную задолженность по заработной плате перед игроками и не может регистрировать новых хоккеистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее о том, что у «Салавата Юлаева» и казахстанского «Барыса» есть задолженности по оплате труда, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В минувшем сезоне уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде розыгрыша плей-офф «Салават Юлаев» уступил владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.