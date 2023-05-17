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«Салават Юлаев» три месяца не платит игрокам зарплату

Уфимцы не могут регистрировать новых игроков.

«Салават Юлаев» три месяца не платит игрокам зарплату
© Championat.com

Уфимский «Салават Юлаев» имеет трёхмесячную задолженность по заработной плате перед игроками и не может регистрировать новых хоккеистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее о том, что у «Салавата Юлаева» и казахстанского «Барыса» есть задолженности по оплате труда, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В минувшем сезоне уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде розыгрыша плей-офф «Салават Юлаев» уступил владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023 стал московский ЦСКА, в финале обыгравший казанский «Ак Барс» (4:3).

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