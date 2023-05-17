Сборная Канады разгромила команду Казахстана в матче ЧМ-2023 по хоккею

Очередная комфортная победа канадцев.

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Сборная Канады обыграла национальную команду Казахстана в матче 3-го тура чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии. Встреча группы В состоялась в Риге и закончилась победой канадцев со счётом 5:1.

У победителей дубль оформил Лоусон Круз. Ещё по шайбе забросили Маккензи Уигар, Джо Велено и Сэмми Бле. Автором единственной заброшенной шайбы в составе проигравших стал Адиль Бекетаев.

В матче 3-го тура группы А сборная США обыграла Австрию. Матч состоялся в Тампере и завершился со счётом 4:1 в пользу американцев.

Ранее сборная Канады обыграла Словакию в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года (2:1 Б), а Казахстан уступил Швейцарии (0:5).