$80.76+0.7887.57+0.41

Быков о ЧМ‑2008: «Путин звонил, когда я находился на льду. Потом на приеме у президента я рассказал, как живут хоккеисты, каким должен быть институт сборных»

Вячеслав Быков рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧМ 2008.

Тренер Быков рассказал о разговоре с Путиным после ЧМ‑2008
© Sports.ru

15 лет назад сборная России под руководством Быкова выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– Правда, что в Квебек вы добирались на перекладных, а назад полетели в чартере? И тех пор сборная России по хоккею начала летать только на чартерных рейсах.

– Ну прям не на перекладных. Федерация хоккея России (ФХР) организовала нам переезд в штатном порядке. Москва – Франкфурт – Монреаль – Квебек.

А вот когда мы взяли золото, то был большой ажиотаж. Мне звонил Владимир Путин, прямо когда я находился на льду. Нас пригласили на прием в Кремль, и чтобы быстрее добраться, за нами отправили чартер.

А уже потом – не буду тянуть одеяло на себя, но это тоже наша заслуга – на приеме у президента я рассказал, как живут хоккеисты, каким должен быть институт сборных. Меня услышали, и для сборной России были созданы условия, которые соответствуют ее статусу, – заявил бывший главный тренер сборной России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий