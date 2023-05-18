Тренер Быков рассказал о разговоре с Путиным после ЧМ‑2008

Вячеслав Быков рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧМ 2008.

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15 лет назад сборная России под руководством Быкова выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– Правда, что в Квебек вы добирались на перекладных, а назад полетели в чартере? И тех пор сборная России по хоккею начала летать только на чартерных рейсах.

– Ну прям не на перекладных. Федерация хоккея России (ФХР) организовала нам переезд в штатном порядке. Москва – Франкфурт – Монреаль – Квебек.

А вот когда мы взяли золото, то был большой ажиотаж. Мне звонил Владимир Путин, прямо когда я находился на льду. Нас пригласили на прием в Кремль, и чтобы быстрее добраться, за нами отправили чартер.