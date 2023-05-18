Тренер Быков рассказал о разговоре с Путиным после ЧМ‑2008

Быков о ЧМ‑2008: «Путин звонил, когда я находился на льду. Потом на приеме у президента я рассказал, как живут хоккеисты, каким должен быть институт сборных»
Вячеслав Быков рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧМ 2008.
15 лет назад сборная России под руководством Быкова выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.
– Правда, что в Квебек вы добирались на перекладных, а назад полетели в чартере? И тех пор сборная России по хоккею начала летать только на чартерных рейсах.
– Ну прям не на перекладных. Федерация хоккея России (ФХР) организовала нам переезд в штатном порядке. Москва – Франкфурт – Монреаль – Квебек.
А вот когда мы взяли золото, то был большой ажиотаж. Мне звонил Владимир Путин, прямо когда я находился на льду. Нас пригласили на прием в Кремль, и чтобы быстрее добраться, за нами отправили чартер.
А уже потом – не буду тянуть одеяло на себя, но это тоже наша заслуга – на приеме у президента я рассказал, как живут хоккеисты, каким должен быть институт сборных. Меня услышали, и для сборной России были созданы условия, которые соответствуют ее статусу, – заявил бывший главный тренер сборной России.
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Быков о ЧМ-2008: «Путин звонил, когда я находился на льду. Потом на приеме у президента я рассказал, как живут хоккеисты, каким должен быть институт сборных»