Российский хоккеист объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ

«Я решил надеть джерси, потому что уже в "Чикаго Блэкхокс" ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю», — заявил спортсмен.