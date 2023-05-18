Российский игрок клуба НХЛ объяснил невозможность возвращения в Москву

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Его слова передает Sport24.
Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний».
«Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно», — заявил он.
Ранее Задоров рассказал об участии в акции в поддержку ЛГБТ в матчах НХЛ.
«Я решил надеть джерси, потому что уже в "Чикаго Блэкхокс" ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю», — отметил спортсмен.
Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».