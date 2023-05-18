Экс-игрок СКА: не очень понятно, зачем создана «Россия 25»

«Я и чемпионат мира смотрю, и матчи сборной России с командой Беларуси видел. Очень отличается хоккей, который показывают даже сборные Венгрии, Австрии, Франции на чемпионате мира, от того, в который играла наша команда под названием «25». Наша команда — какая-то надуманная, не очень понятно, зачем создана. У нас же есть ещё сильные клубы — «Ак Барс», ЦСКА. Из них должен состоять костяк сборной. А такое было ощущение, что это тренировочный сбор команды СКА, тренеры смотрели игроков на перспективу.



Многие не смотрят чемпионат мира, потому что там нет сборной России? Это их дело! Я смотрю, мне нравится. Прекрасные команды, хоккей выровнялся. Посмотрите, как лидеры мучаются с аутсайдерами бывшими. Ну что, если Венгрия, Латвия, Франция «бодаются» в играх с фаворитами. Сейчас в хоккей научились играть все. Игроки прекрасно оснащены технически, демонстрируют современные навыки, вратаря закрывают, шайбы с неудобной руки по «девяткам» раскидывают. Очень много пищи для размышления. Думаю, нашим игрокам, тренерам есть чему поучиться. Хоккей в мае продолжается — здорово, что хоть так продлили сезон. А то что ж мы так мало играем? Мы вроде как всё с НХЛ берём, а у них-то сезон длиннее.



Не скучно ли смотреть чемпионат мира без сборной России? Нет, конечно. Они до 1954 года без нас играли и сейчас играют на чемпионатах мира. Да, кашу маслом не испортишь, у нас хороший хоккей, жаль, что нет команды на этом турнире. Но что же делать, если к нам сейчас так относятся?» — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».