Матыцин наградил победителей Всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба"

"Наши впечатления просты, мы очень рады быть сегодня хозяевами финала "Золотой шайбы", - сказал Метшин журналистам. - Когда я начинал играть в "Золотую шайбу", если бы мне сказали, что я с самим [Павлом] Дацюком буду играть в одной тройке, я думаю, что не зря мы начали это дело. Это важно, это дети и родители, обязательно будем поддерживать. Не бывает "Ак Барса", сборной России без "Золотой шайбы". Спасибо всем нашим легендам хоккея за то, что поддерживают традиционный турнир. Это завтра нашего хоккея".