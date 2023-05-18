Матыцин наградил победителей Всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба"
Министр спорта РФ Олег Матыцин в четверг принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба", передает корреспондент ТАСС с места событий. Награждение прошло во Дворце спорта в Казани.
"Хочу поблагодарить гостеприимную Казань, Республику Татарстан за организованный праздник. Я уверен, что проигравших здесь нет, здесь все победители. Главное, чтобы дети были здоровыми, чтобы они гордились своей родиной, тренерами. Мы - одна большая спортивная держава и семья, а проект "Золотая шайба" развивается, становится массовым", - сказал Матыцин.
В турнире "Золотая шайба" принимали участие команды 2006-2013 годов рождения. Победителями стали команды "Ярославич" из Ярославской области (игроки 2006-2007 годов рождения, а также игроки 2010-2011 годов рождения), "Ак Буре" (Республика Татарстан, 2008-2009 годы рождения) и "Амур" (Хабаровский край, 2012-2013 годы рождения). Перед награждением прошел гала-матч по хоккею, в котором сборная Республики Татарстан победила команду "Золотой шайбы" со счетом 8:4.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что участники "Золотой шайбы" являются будущим российского хоккея.
"Наши впечатления просты, мы очень рады быть сегодня хозяевами финала "Золотой шайбы", - сказал Метшин журналистам. - Когда я начинал играть в "Золотую шайбу", если бы мне сказали, что я с самим [Павлом] Дацюком буду играть в одной тройке, я думаю, что не зря мы начали это дело. Это важно, это дети и родители, обязательно будем поддерживать. Не бывает "Ак Барса", сборной России без "Золотой шайбы". Спасибо всем нашим легендам хоккея за то, что поддерживают традиционный турнир. Это завтра нашего хоккея".
Олимпийский чемпион 2018 года и чемпион мира в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк связывает турнир "Золотая шайба" с воспоминаниями о детстве.
"Замечательное мероприятие, ведь "Золотая шайба" - воспоминание детства, - сказал он журналистам. - Когда ты вспоминаешь детство, то у тебя вырастают крылья, ты снова хочешь играть в хоккей, что сейчас и происходит".
Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" был Анатолий Тарасов. Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на несколько возрастных групп, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, финальный этап проводится среди команд-победительниц. В разное время в турнире участвовали такие хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.