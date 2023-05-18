Словенский форвард «Амура»: с Украины писали, что я их продал

Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг рассказал об отношении к нему после переезда в КХЛ и о том, что ждут от иностранных игроков в России.

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«После трёх сезонов в АХЛ и, не получив контракта в НХЛ, мне позвонил агент и сказал, что есть предложение от «Амура». Я решил поехать.

Из-за ситуации на Украине у меня не было сомнений в переходе, и я сразу решил, что поеду в КХЛ. Реакция на это была разной: многие поздравляли меня с попаданием в КХЛ. Но пара бывших украинских одноклубников, с которыми я играл раньше написали мне, что я продал их и поехал в Россию ради денег.

Когда ты приезжаешь в Россию иностранцем, у тебя будет возможность играть. И, конечно же, ты должен проявить себя. Они не заплатят за то, чтобы вы сидели здесь на скамейке.