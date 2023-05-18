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Андрей Коваленко рассказал об интересе «Колорадо» к его сыну — Николаю

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, что «Колорадо Эвеланш» проявляет интерес к его сыну — Николаю, который выступает за нижегородское «Торпедо».

Андрей Коваленко рассказал об интересе «Колорадо» к его сыну
© Чемпионат.com

«Меня радует, как развивается карьера Николая и как он относится к своей профессии. Впереди у него по действующему контракту с «Торпедо» ещё один сезон, дальше есть две дороги — КХЛ и «Колорадо», который активно проявляет свой интерес», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

23-летний нападающий в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл за «Торпедо» 56 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Николая 10 матчей и 7 (3+4) результативных баллов.

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