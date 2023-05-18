Андрей Коваленко рассказал об интересе «Колорадо» к его сыну

«Меня радует, как развивается карьера Николая и как он относится к своей профессии. Впереди у него по действующему контракту с «Торпедо» ещё один сезон, дальше есть две дороги — КХЛ и «Колорадо», который активно проявляет свой интерес», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.