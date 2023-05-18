Два россиянина попали в рейтинг главных разочарований плей-офф НХЛ

Хоккеисты Панарин и Капризов попали в список «главных разочарований» плей-офф НХЛ
Российские хоккеисты Артемий Панарин и Кирилл Капризов попали в топ-10 главных разочарований плей-офф НХЛ -2023, составленный североамериканским порталом The Athletic.
Автор статьи Харман Дайал пояснил, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не забил ни одного гола в серии и был одним из самых неэффективных игроков клуба.
По словам обозревателя, нападающий «Миннесоты Уайлд» Капризов ранее делал своего клуба невероятные вещи.
В этой году его игра была менее динамичной, чем в прошлых сезонах, отметил аналитик. Он добавил, что хоккеист получил травму и пропустил часть матчей.
Дайал заметил, что не смогли проявить себя также Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз») и ряд других спортсменов.