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Хоккеисты Панарин и Капризов попали в список «главных разочарований» плей-офф НХЛ

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Кирилл Капризов попали в топ-10 главных разочарований плей-офф НХЛ -2023, составленный североамериканским порталом The Athletic.

Два россиянина попали в рейтинг главных разочарований плей-офф НХЛ
©  Пресс-служба НХЛ

Автор статьи Харман Дайал пояснил, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не забил ни одного гола в серии и был одним из самых неэффективных игроков клуба.

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По словам обозревателя, нападающий «Миннесоты Уайлд» Капризов ранее делал своего клуба невероятные вещи.

В этой году его игра была менее динамичной, чем в прошлых сезонах, отметил аналитик. Он добавил, что хоккеист получил травму и пропустил часть матчей.

Дайал заметил, что не смогли проявить себя также Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз») и ряд других спортсменов.

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