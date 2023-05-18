Два россиянина попали в рейтинг главных разочарований плей-офф НХЛ

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Кирилл Капризов попали в топ-10 главных разочарований плей-офф НХЛ -2023, составленный североамериканским порталом The Athletic.

© Пресс-служба НХЛ

Автор статьи Харман Дайал пояснил, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин не забил ни одного гола в серии и был одним из самых неэффективных игроков клуба.

По словам обозревателя, нападающий «Миннесоты Уайлд» Капризов ранее делал своего клуба невероятные вещи.

В этой году его игра была менее динамичной, чем в прошлых сезонах, отметил аналитик. Он добавил, что хоккеист получил травму и пропустил часть матчей.