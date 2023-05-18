Матч звезд КХЛ в сезоне-2023/24 пройдет перед Кубком Первого канала

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 пройдет перед розыгрышем Кубка Первого канала, место проведения встречи пока не утверждено. Об этом журналистам в четверг рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.