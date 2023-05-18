Матч звезд КХЛ в сезоне-2023/24 пройдет перед Кубком Первого канала
Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 пройдет перед розыгрышем Кубка Первого канала, место проведения встречи пока не утверждено. Об этом журналистам в четверг рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
"Место проведения Матча звезд пока не утверждено. Он пройдет, как и в этом году, перед Кубком Первого канала. Планируется одна пауза в чемпионате", - сказал Морозов.
Предыдущий Матч звезд КХЛ в рамках Недели звезд хоккея проходил в декабре в Челябинске.