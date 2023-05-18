Президент ЦСКА признан лучшим руководителем сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги.

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Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в четверг в подмосковной Барвихе.

В прошедшем сезоне ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Ранее Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.