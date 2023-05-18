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Президент ЦСКА Есмантович признан лучшим руководителем сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги.

Президент ЦСКА признан лучшим руководителем сезона КХЛ
© Чемпионат.com

Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходит в четверг в подмосковной Барвихе.

В прошедшем сезоне ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Ранее Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.

11 мая 2023 года Есмантович сообщил, что в ближайшее время на Наблюдательном совете клуба решится вопрос об усилении текущего тренерского штаба армейцев.

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