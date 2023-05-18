Овечкину подарили автомобиль Lada

Директор по связям с общественностью АО "АвтоВАЗ" Сергей Ильинский на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вручил хоккеисту Александру Овечкину сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.

Первым такой сертификат получил чешский нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин, которому Александр Овечкин вручал награды лучшему бомбардиру и лучшему снайперу регулярного чемпионата КХЛ.

После этого Ильинский сообщил, что сертификат также вручается и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

37-летний Овечкин является воспитанником московского "Динамо". В НХЛ нападающий дебютировал в октябре 2005 года.

В текущем сезоне он принял участие в 74 матчах НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.