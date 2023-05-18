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Овечкину подарили автомобиль Lada

Директор по связям с общественностью АО "АвтоВАЗ" Сергей Ильинский на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вручил хоккеисту Александру Овечкину сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.

Овечкину подарили автомобиль Lada
© РИА Новости

Первым такой сертификат получил чешский нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин, которому Александр Овечкин вручал награды лучшему бомбардиру и лучшему снайперу регулярного чемпионата КХЛ.

После этого Ильинский сообщил, что сертификат также вручается и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

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37-летний Овечкин является воспитанником московского "Динамо". В НХЛ нападающий дебютировал в октябре 2005 года.

В текущем сезоне он принял участие в 74 матчах НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.

Ранее словенский нападающий клуба КХЛ "Амур" Ян Дрозг рассказал, что после перехода в хабаровскую команду его бывшие одноклубники из Украины писали, что он продался.

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