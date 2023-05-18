Российский игрок НХЛ назвал преимущество образования в США над российским

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал преимущество образования в США над российским. Его слова приводит Sport24.

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28-летний хоккеист заявил, что в России школьная программа намного сильнее, однако американское высшее образование лучшее в мире.

«Что касается школьного, тот тут все проще: дети не только делают уроки, зубрят, но и играют», — подчеркнул он.

Ранее 18 мая Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию в отпуск. Он объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний».