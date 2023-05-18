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Швейцария упустила преимущество в две шайбы, но победила сборную Словакии на ЧМ

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Словакии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

Швейцария победила сборную Словакии на ЧМ
© globallookpress.com

На шестой минуте первого периода Йонас Зигенталер с передач Дениса Мальгина и Нико Хишира открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Нино Нидеррайтер с передачи Андреса Амбюля упрочил преимущество швейцарцев. Менее чем через минуту Андрей Кудрна с передач Милоша Келемена и Рихарда Паника забил первый гол сборной Словакии в матче. За 31 секунду до конца второго периода Павол Регенда с передач Оливера Окульяра и Самуэля Княжко восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Кристиан Марти вновь вывел Швейцарию вперёд. Окончательный счёт установил Гаэтан Хас.

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