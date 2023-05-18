Экс-глава IIHF Рене Фазель получил пост в КХЛ

Рене Фазель, экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) получил должность в КХЛ, рассказал президент лиги Алексей Морозов. Он уточнил, что функционер возглавит новый комитет по обеспечению контроля качества судейства, пишет РБК.

По данным телеканала, совет директоров лиги принял решение о создании комитета 13 апреля 2023 года.

Морозов подчеркнул, что Фазель согласился помогать КХЛ с условием, что руководство лиги будет прислушиваться к его советам.

По его словам, экс-глава мирового хоккея отметил качество игры в целом, высокий уровень игроков, а также заявил, что российское судейство является одним из лучших на планете.