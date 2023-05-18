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Экс-глава IIHF Рене Фазель получил пост в КХЛ

Рене Фазель, экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) получил должность в КХЛ, рассказал президент лиги Алексей Морозов. Он уточнил, что функционер возглавит новый комитет по обеспечению контроля качества судейства, пишет РБК.

Экс-глава IIHF Рене Фазель получил пост в КХЛ
© Рамблер

По данным телеканала, совет директоров лиги принял решение о создании комитета 13 апреля 2023 года.

Морозов подчеркнул, что Фазель согласился помогать КХЛ с условием, что руководство лиги будет прислушиваться к его советам.

По его словам, экс-глава мирового хоккея отметил качество игры в целом, высокий уровень игроков, а также заявил, что российское судейство является одним из лучших на планете.

Напомним, что Фазель руководил IIHF в 1994–2021 годах, а до этого работал арбитром и возглавлял судейскую коллегию Швейцарской лиги.

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