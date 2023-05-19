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«Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф – 4

«Каролина» и «Флорида» обновили клубные рекорды по числу овертаймов в матче плей-офф – 4.

«Каролина» и «Флорида» побили клубные рекорды по продолжительности матча
© Sports.ru

Обе команды впервые в своей истории дошли до 4-го овертайма в играх плей-офф.

Ранее самым длинным матчем с участием «Каролины» была игра против «Детройта» в финале Кубка Стэнли-2002 (2:3 3ОТ, победную шайбу забросил Игорь Ларионов на 114:47).

Самым длинным матчем с участием «Флориды» была игра против «Колорадо» в финале Кубка Стэнли-1996 (0:1 3ОТ, победную шайбу забросил Уве Крупп на 104:31).

Рекорд НХЛ был установлен в 1936 году, когда «Детройт» обыграл «Монреаль Марунс» (1:0 6ОТ) в полуфинале. Победную шайбу забросил Мад Брюнето на 176:10.

Рекорд XXI века был установлен в 2020 году, когда «Тампа» обыграла «Коламбус» (3:2 5ОТ) в первом раунде. Победную шайбу забросил Брэйден Пойнт на 150:27.

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