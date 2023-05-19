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«Это была игра на истощение». Бобровский о четырёх овертаймах в первом матче с «Каролиной»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в первом матче серии с «Каролиной» (3:2 ОТ). Россиянин отразил 63 броска и установил новый клубный рекорд по количеству сейвов. Матч завершился на последней минуте четвёртого овертайма и стал шестым по продолжительности в истории НХЛ.

Бобровский прокомментировал свой шестичасовой матч
© Чемпионат.com

«Такие матчи становятся игрой на истощение. Ты просто стараешься набраться терпения и ждёшь каждого броска. Отражаешь один бросок за другим», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Отметим, что матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Бобровский стал лишь третьим голкипером НХЛ с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд.

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