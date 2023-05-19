Бобровский прокомментировал свой шестичасовой матч

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в первом матче серии с «Каролиной» (3:2 ОТ). Россиянин отразил 63 броска и установил новый клубный рекорд по количеству сейвов. Матч завершился на последней минуте четвёртого овертайма и стал шестым по продолжительности в истории НХЛ.