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Депутат Свищев: «Русофобские настроения доходят до безумия. Болельщик может подать в суд на организаторов ЧМ, заставивших его снять футболку с надписью «Россия»

Дмитрий Свищев высказался об инциденте с фанатом в футболке с надписью «Россия» на ЧМ.

Депутат Свищев прокомментировал инцидент с футболкой "Россия" на ЧМ
© Sports.ru

Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью «Россия». Организаторы ЧМ-2023 призвали его снять футболку. Он сделал это, после чего продолжил просмотр матча Швеции против Венгрии (7:1).

– Некоторые русофобские настроения уже доходят до безумия. Конечно, такие вещи недопустимы.

Этот болельщик реально может подать в суд и наказать организаторов, которые заставили его снять футболку. Тем более это болельщик сборной Венгрии, и если он надел футболку с надписью «Россия», это его личное дело.

Если нам еще будут советовать, в каких майках и рубашках ходить, то можно дойти до безумства. Такие вещи надо оспаривать и организаторов наказывать.

– Изначально флаги России и Беларуси были запрещены на чемпионате мира, а Украины – разрешены.

– Не все так однозначно в Европе, если болельщики ходят в футболках с надписью «Россия», несмотря на запрет. Люди хотят выразить свою позицию и отношение к событиям.

Свои интересы можно отстаивать, и считаю, что пострадавший имеет право подать в суд, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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