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Чемпион ОИ Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об инциденте на матче чемпионата мира между Швецией и Венгрией. Охрана вывела с трибуны человека в футболке с надписью «Россия».

Чемпион ОИ Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею
© РИА Новости

«Инцидент с болельщиком в футболке с надписью «Россия»? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм! Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латвийские паспорта, выгнал бы отсюда», — приводит слова Кожевникова «Рейтинг букмекеров».

В этом году чемпионат мира проходит в Латвии и Финляндии. Матчи группового этапа пройдут с 12 по 23 мая.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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