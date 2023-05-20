Чемпион ОИ Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею

«Инцидент с болельщиком в футболке с надписью «Россия»? Я откуда знаю, что там происходит? Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм! Успокоиться надо, наверное. Что тут еще делать? У политиков спросите. Я что, политик? Я бы вообще всех, у кого латвийские паспорта, выгнал бы отсюда», — приводит слова Кожевникова «Рейтинг букмекеров».