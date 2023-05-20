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Американский хоккейный клуб подписал россиянина

Клуб из американской хоккейной лиги НХЛ "Баффало" подписал контракт с 19-летним россиянином.

Американский хоккейный клуб подписал россиянина
© Vse42.ru

"Баффало Сейбрз" – клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписал трехлетний контракт с российским защитником Никитой Новиковым.

В минувшем сезоне российский хоккеист играл в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за московский клуб "Динамо". Ранее, на драфте 2021 года, он был выбран "Баффало" под общим 188 номером.

Как сообщает газета.ru, в предыдущем сезоне хоккеист сыграл 62 матча регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил две шайбы, а также совершил три голевые передачи. В шести матчах плей-офф он не отметился результативными действиями.

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