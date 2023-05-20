Американский хоккейный клуб подписал россиянина

В минувшем сезоне российский хоккеист играл в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за московский клуб "Динамо" . Ранее, на драфте 2021 года, он был выбран "Баффало" под общим 188 номером.

Как сообщает газета.ru, в предыдущем сезоне хоккеист сыграл 62 матча регулярного чемпионата КХЛ, в которых забил две шайбы, а также совершил три голевые передачи. В шести матчах плей-офф он не отметился результативными действиями.