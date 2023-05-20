Экс-защитник московского «Динамо» подписал контракт новичка с «Баффало»

Последние два сезона защитник провёл в московском «Динамо», отказавшись от продления контракта на два года. В минувшем сезоне Новиков провёл 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности защитника составил «-3». В шести матчах плей-офф Новиков не смог отметиться результативными действиями.