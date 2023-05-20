Сборная Швеции разгромила Францию на чемпионате мира по хоккею

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу скандинавов.

Таким образом, национальная команда Швеции набирает 14 очков и выходит на второе место в турнирной таблице группы A чемпионата мира, Франция располагается на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.