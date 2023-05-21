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Словения вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Сборная Словении вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею.

Словения вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею
© Sports.ru

Команда проиграла Словакии (0:1) в матче группового этапа ЧМ-2023 и потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Словения после 6 матчей не набрала ни одного очка. Команда занимает последнее место в группе В.

В следующем году на ЧМ в элитном дивизионе сыграют сборные Великобритании и Польши, которые заняли два первых места в дивизионе 1А.

Словения в следующем сезоне сыграет на ЧМ в дивизионе 1А.

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