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Бобровский прокомментировал очередную победу над «Каролиной»

Остался один шаг до финала.

Бобровский прокомментировал очередную победу над «Каролиной»
© TSN

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победы в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ над «Каролиной» (1:0). 34-летний россиянин отразил все 32 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи.

«Мы довольны победой, но следующая игра будет очень важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет ещё одна битва, мы определённо рады этому.

Кричалки в мою честь? Это заставляет меня радоваться и ценить момент. Наши болельщики - самые лучшие. Мы рады подарить им победу сегодня», — приводятся слова Бобровского в «твиттере» журналиста Джеймсона Олива.

Бобровский впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус».

В серии с «Каролиной» он отразил 132 броска из 135. Сергей является одним из фаворитов на награду «Конн Смайт Трофи».

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