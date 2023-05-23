Бобровский прокомментировал очередную победу над «Каролиной»

«Мы довольны победой, но следующая игра будет очень важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет ещё одна битва, мы определённо рады этому.



Кричалки в мою честь? Это заставляет меня радоваться и ценить момент. Наши болельщики - самые лучшие. Мы рады подарить им победу сегодня», — приводятся слова Бобровского в «твиттере» журналиста Джеймсона Олива.