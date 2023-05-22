Кожевников: рейтинги тура «Россия 25» — Беларусь выше, чем у КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итог майского турне «России 25» и заявил, что интерес к сборной был выше, чем к матчам Континентальной хоккейной лиги.

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«Изначально не ждал большого успеха от восьмиматчевого турне «Россия 25» — Беларусь. При всём уважении к его организаторам мы — максималисты и братья-белорусы для нас не самый большой хоккейный раздражитель, тем более на протяжении такой длительной серии.

Тем любопытнее стали для меня её итоги, которые вчера увидел в прессе. В прямом эфире ТВ серию посмотрели 12 миллионов зрителей, плюс, я так понял, были огромные цифры среди народа в интернете. Получается, рейтинги тура оказались выше, чем рейтинги КХЛ.

Как следствие серию очень хорошо показал наш главный телеканал — кстати, в отличие от одного из матчей финала Кубка Гагарина, о котором вообще забыли, за что мы все ТВ критиковали. Делайте выводы!

Уровень серии? Мы все радовались плотным результатам в КХЛ, было много хвалебных оценок и турне сборных. Но если откинуть безобразия с политикой, которые мы видим на чемпионате мира в Латвии и Финляндии, и говорить только об уровне хоккея, то мы отнюдь не впереди. Наш хоккей становится более простым, звёзд не прибавляется. Это не критика, это объективное мнение. Но чем больше будет таких национальных серий, как Россия — Беларусь, тем легче нам будет вернуться на международную арену. И обязательно нужно повышать уровень КХЛ» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.