Экс-тренер «Белых Медведей»: в МХЛ Величкин давал премии 200 долларов за очко

Бывший главный тренер «Белых Медведей» Борис Самусик рассказал о работе в команде и вспомнил эпизод с участием Андрея Назарова, который в то время был наставником «Трактора».

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«Три года мы работали с «Трактором-2». В клубе 40 человек наподписывали: у меня 20 играли и ещё 20 на трибунах сидели. А потом появилась МХЛ. Но 1988 г.р. выпустился, 1989 г.р. почти весь раздали. 1990 – чемпионский год, но тогда уже были без Алистратова, Войнова и Лазарева. На предсезонке в двух матчах мы обыграли будущих чемпионов – «Стальных Лисов», которые также играли с 1991 и 1992 г.р. А потом, как мне рассказывали, в Магнитогорске было собрание, где Геннадий Величкин (бывший вице-президент «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») узнавал просьбы в плане премий. Ему сказали: «Сто долларов за очко» – «Да с такой вашей игрой я даю 200!». Там поняли, что будут получать больше, чем в Высшей лиге, и вернули оттуда восемь человек 1988 г.р. В итоге «Стальные Лисы» выиграли Кубок Харламова.

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Ещё перед началом сезона я захожу в кабинет к директору «Трактора» Исааку Валицкому, а там находится главный тренер основной команды Андрей Назаров. Говорю, что для МХЛ надо название, «Трактор-2» уже не подходит. Назаров: «А что думать? «Белые Медведи». А потом читаю на сайте: «Собралось руководство в лице Валицкого, Назарова и Самусика и приняло совместное решение, как будет называться команда». Назаров мне тогда сказал, что задача будет готовить игроков для первой команды, а не занять какое-то место. Мы дошли до полуфинала, где уступили «Стальным Лисам». В Магнитогорске сыграли нормально, но потом Кузнецова и Бурдасова вызвали в сборную, а Попов и Конев сломались, и в двух играх дома мы уступили. И меня снимают до серии за третье место. С формулировкой «плохой результат», хотя выйти в финал задачу мне никто не ставил. В следующие сезоны другие тренеры также доходили до полуфинала, но это объявлялось как достижение челябинского хоккея», — цитирует Самусика «РБ Спорт».