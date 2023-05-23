Тренер Крикунов предложил россиянам болеть за США и Канаду на ЧМ, потому что они поддерживают российских хоккеистов
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов предположил, какие сборные необходимо поддержать россиянам на текущем чемпионате мира.
«Чемпионат мира не очень интересен, потому что там все понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — передает слова Крикунова Legalbet.
В этом году чемпионат мира проходит в Латвии и Финляндии. Матчи группового этапа пройдут с 12 по 23 мая. Матчи 1/4 стартуют 25 мая.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.