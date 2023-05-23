Тренер Крикунов предложил россиянам болеть за США и Канаду на ЧМ

«Чемпионат мира не очень интересен, потому что там все понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — передает слова Крикунова Legalbet.