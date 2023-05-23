Бобровский впервые в карьере оформил «сухарь» в плей-офф

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой третьего матча финала Восточной конференции с «Каролиной» (1:0). Он отразил все 32 броска по своим воротам.

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34-летний россиянин впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус».

Бобровского признали первой звездой второй матч подряд. В серии с «Каролиной» он отразил 132 броска из 135. Сергей является одним из фаворитов на награду «Конн Смайт Трофи».