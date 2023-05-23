Бобровский впервые в карьере оформил «сухарь» в плей-офф
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой третьего матча финала Восточной конференции с «Каролиной» (1:0). Он отразил все 32 броска по своим воротам.
34-летний россиянин впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус».
Достижение покорялось также следующим российским голкиперам: Андрею Василевскому и Евгению Набокову (по 7 матчей на ноль), Николаю Хабибулину (6), Илье Сорокину и Семёну Варламову (по 4) и Антону Худобину (1).
Бобровского признали первой звездой второй матч подряд. В серии с «Каролиной» он отразил 132 броска из 135. Сергей является одним из фаворитов на награду «Конн Смайт Трофи».
«Флорида» повела 3-0 в серии до четырёх побед. Следующий матч она также проведёт на домашнем льду. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли встретится с «Вегасом» или «Далласом».