Видео: переполненная арена «Флориды» восхищается Бобровским

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 32 спасения и оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в карьере. Таким образом, в возрасте 34 лет и 244 дней он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ. В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в возрасте 34 лет и 340 дней. Напомним, Бобровский был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.