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«Бобби, Бобби, Бобби!» Переполненная арена «Флориды» восхищается Бобровским

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил шат-аут в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли c «Каролиной Харрикейнз» (1:0, 3-0). После встречи трибуны «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» начали скандировать чанты в адрес 34-летнего российского вратаря.

Видео: переполненная арена «Флориды» восхищается Бобровским
© Чемпионат.com

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 32 спасения и оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в карьере. Таким образом, в возрасте 34 лет и 244 дней он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ. В 2009 году вратарь «Бостона» Тим Томас оформил первый шат-аут в Кубке Стэнли в возрасте 34 лет и 340 дней. Напомним, Бобровский был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.

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