Третьяк: Бобровский поймал волну и тащит «Флориду»

«Бобровский поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня — это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи.



Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря. Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперёд», — цитирует Третьяка ТАСС.