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Третьяк: Бобровский поймал волну и тащит «Флориду», всегда говорил, что он один из лучших

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил своё восхищение игрой вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. «Пантерз» ведут в серии с «Каролиной» со счётом 3-0, в третьем матче серии россиянин оформил шат-аут, став первой звездой встречи.

Третьяк: Бобровский поймал волну и тащит «Флориду»
© Чемпионат.com

«Бобровский поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня — это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи.

Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря. Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперёд», — цитирует Третьяка ТАСС.

Четвёртый матч серии состоится завтра, 25 мая. Начало матча — в 03:00 мск.

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